大野嵩仁氏「監督と選手でも普段から自分の意見を口にできる関係性が取れている」近年、日本のスポーツ界では「ハラスメント」という言葉が強く意識されるようになった。度を超えた指導者の発言や振る舞いが問題視され、処分に発展するケースも増えている。選手を守るために必要な流れであることは間違いないが、その一方で裁かれるか否かの議論が多く、「何が許されて、何が許されないのか」という線引きが、まだまだ曖昧なまま