パリ五輪世代の鈴木彩艶、鈴木淳之介、鈴木唯人、藤田譲瑠チマ、佐野航大伊東純也（ゲンク）の値千金の決勝弾で2026年北中米ワールドカップ（W杯）出場国・スコットランドにで1-0の勝利を挙げた日本代表。3月28日に敵地・グラスゴーで行われたこのテストマッチは「さまざまなテスト」という意味で非常に興味深いものとなった。11人交代というレギュレーションもあり、森保一監督はまずキャップ数10以下の若手5人を先発起用。連