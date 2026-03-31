大切な人を亡くしたあと、やり場のない寂しさに襲われることはないだろうか。枇杷かな子さんが描いた漫画『亡くなった人に会う時間』は、そんな寂しさを優しく包み込み、死者との新しい向き合い方を教えてくれる物語だ。 【漫画】「亡くなった人に会う時間」を読む 物語は、夫の実家で作者が義母と語り合っていた場面から始まる。テーブルの上のドーナツを眺めながら、義母は義父が亡くなってから、ずっと存在を感じ