日本のヘルメットメーカー「SHOEI」がこのほど、国内最大級のモーターサイクルイベント「東京モーターサイクルショー2026」にブースを出展。B'zのボーカリスト・稲葉浩志とのコラボヘルメットの発売を発表した。 【写真7枚】人気モデル「グラムスター」の稲葉エディションデザインがカッコイイ！ コラボに採用されたヘルメットは、同社の人気モデル「Glamste