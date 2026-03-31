第一生命保険株式会社はこのほど、全国の小学生・中学生・高校生とその保護者計3000組を対象に「大人になったらなりたいもの」アンケートを実施、結果を公表した。 【写真】小学生男子では「サッカー選手」「ゲームクリエイター」も人気 小学生男子では、6年連続で「会社員」が1位に。職種そのものへの憧れというより、両親を見て「働く大人」への信頼感が育まれ、選択につながっているという。「野