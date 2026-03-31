記事ポイント終活・相続のオンライン展示会「オトナフェスタ」が2026年4月12日に開催60回記念特別講演を実施相続診断士の資格を考案した一般社団法人相続診断協会代表理事・小川実氏が登壇テーマは「想いを残す文化を創る」、笑顔相続につながる秘訣をオンラインで学べる 終活・相続のオンライン展示会「オトナフェスタ」が、2026年4月12日（日）に開催60回を記念した特別講演を実施します。登壇するのは、相続診断士という民