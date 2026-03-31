記事ポイント出張申請・立替精算が『Campus Plan』上で一元管理できる旅費精算機能を追加「乗換案内Biz」連携で正確な交通費を自動反映、定期区間計算にも対応ペーパーレス化・業務効率化・内部統制強化を同時に実現 学校業務向けシステム『Campus Plan』が、待望の「旅費精算機能」を2026年4月に追加します。ジョルダンの「乗換案内Biz」と連携することで、正確な経路・運賃情報をもとに交通費を自動反映できます。出張申請