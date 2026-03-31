記事ポイント大正元年創業・ハンター製菓の薔薇チョコブランド「メサージュ・ド・ローズ」から、2026年春限定「サクラ・シリーズ」が発売ミニローズ・サクラ、サクラ缶、コーン・フルーリ・サクラの3種が揃い、卒業・送別・お花見など春の節目ギフトに幅広く対応桜の色・香り・食感を繊細に表現したショコラで、視覚から味覚まで春を楽しめる 大正元年創業のハンター製菓が展開する「メサージュ・ド・ローズ」から、2026年春