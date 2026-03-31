記事ポイントSF映画原作のレトロFPS『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』がSteamで発売中シリーズ初・アラクニド（バグ）側として戦えるバグモードを初搭載オフラインプレイ対応でネット環境を問わず機動歩兵として戦える 人気SF映画を原作としたレトロFPS『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』がSteamで発売中です。本作最大の新要素として、シリーズで初めてプレ