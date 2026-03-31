記事ポイント山梨県南アルプス市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 南アルプス」が2026年4月25日に開業予定白根ICから車で約5分の好立地で、ビジネスにも観光にも便利災害時には「レスキューホテル」として被災地へ移設できるフェーズフリーのホテル 山梨県南アルプス市に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 南アルプス」が2026年4月25日（土）に開業予定です。中部横断自動車道「白根IC」から車で約5分という好立地で、