記事ポイントダイバーシティ東京 プラザで2026年3月25日〜29日にお試し占い鑑定イベントを開催花凜・JUNO・mukulu・Enaなど、TV・雑誌で話題の実力派占い師が日替わりで登場恋愛・仕事・人間関係・金運まで幅広い悩みに対応し、平日2名・土日3名体制で鑑定 メディア工房が、2026年3月25日から3月29日までの5日間、ダイバーシティ東京 プラザにて期間限定の占いイベント「お試し占い鑑定」を開催しました。TVや雑誌で「当たる