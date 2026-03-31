ドナルド・トランプ米国大統領は30日（現地時間）、イランとの交渉妥結が不発に終わった場合、イランの発電所や油田、カーグ島などの中核インフラを「完全に破壊する」と事実上の最後通牒を突きつけた。前日（29日）まで「交渉は順調だ」と早期妥結を示唆していたトランプ大統領は、イラン側が交渉自体を公に否定したことを受けてわずか一日にして超強硬メッセージを出した。トランプ大統領はこの日、自身のソーシャルメディア（SN