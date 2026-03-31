記事ポイントプリキュア初スピンオフアニメ「ぷちきゅあ」とたまごっち30周年の記念コラボ商品が登場30以上のぷちきゅあキャラクターをお世話でき、アニメをイメージしたミニゲームも搭載プレミアムバンダイにて各5,500円（税込）、2026年5月14日まで予約受付中 プリキュアシリーズ初のスピンオフアニメ「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」と、30周年を迎えるたまごっちのコラボ商品「ぷちきゅあっち」が登場します。お世話で