30日、中東戦争の戦火が拡大し、ウォン・ドル相場は夜間取引で一時1520ウォン台を上回った。2009年の世界金融危機以降で初めてだ。この日、韓国総合株価指数（KOSPI）も取引時間中に5％以上急落した。インフレーション（物価上昇）と金融引き締めへの懸念が強まったためだ。この日のウォン・ドル相場は、日中取引（午後3時30分）で前営業日より6.8ウォン上昇（ウォン安）した1515.7ウォンで取引を終えた。その後、夜間取引で上昇幅