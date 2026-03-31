記事ポイントつるやゴルフ覚王山店が2026年3月26日にオープンオープン記念セールは4月5日まで実施中・有名ブランド商品が多数特価ゴルフ工房・試打室・測定器を完備した地域最大級の品揃え つるやゴルフ覚王山店が2026年3月26日にオープンしました。オープン記念セールは2026年4月5日まで実施中で、キャロウェイやテーラーメイドなど人気ブランドのゴルフ用品が特価で揃っています。ゴルフ工房・試打室・測定器を完備した地域