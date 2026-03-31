記事ポイントブルボン「ガチじゃが」がよりザックザクの噛み心地にリニューアル厚めの生地にパワフルなフレーバーを合わせたおつまみにもぴったりの仕上がり「コク旨コンソメ味」と「香ばしにんにく味」の2品を全国で展開 ブルボンから、ハードポテトチップス「ガチじゃが」がリニューアルして登場しています。独自技術による網目状加工と厚めの生地はそのままに、よりザックザクとした噛み心地を実現した仕様です。「コク旨