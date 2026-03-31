『童貞の研究』（上田ピーター 著／瑞木さやこ 訳）童貞である、非モテであることは、何層にも重なった痛みを異性愛男性にもたらす。性愛の欲望を満たせないこと。童貞・非モテがスティグマとなって、コミュニティの中で劣位に置かれること。その痛みを誰にも理解されないこと。【写真を見る】「彼女できた」報告で話題に…YouTube登録者200万人のお笑い芸人・ぐんぴぃ（35）これらの痛みが増せば増すほど、異性愛男性たちはさ