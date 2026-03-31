新型車両で大きく変わった点は？西武鉄道が「レオライナー」こと西武山口線に新型車両のL00系（れおけい）を導入し、2026年3月27日に営業運転を開始しました。この新型車両がどのような形で利用者に受け入れられているのか、実際に乗車して確かめてみました。【ボールを展示】L00系車内と、“似ている”新交通システムを見る（写真）多摩湖駅と西武球場前駅を結ぶ西武山口線は、大手私鉄では珍しい新交通システムの路線です。L