国際親善試合が30日に行われ、ドイツ代表とガーナ代表が対戦した。ドイツはFIFAワールドカップ2026欧州予選・グループAを5勝1敗の首位で通過し、本大会出場を確定。27日に行われたスイス代表との国際親善試合でもフロリアン・ヴィルツが2G2Aの活躍を披露し、4−3で激戦を制した。対するガーナ代表は、FIFAワールドカップ2026アフリカ予選以降は、昨年11月の日本代表戦から数えて3連敗を喫していた。FIFAワールドカップ2026