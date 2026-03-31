日本代表にとって、FIFAワールドカップ最終登録メンバー発表前最後のテストマッチとなるイングランド戦。4月1日（水）日本時間3時45分〜、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われる。“聖地”と称される世界的なスタジアムには9万人の大観衆が集結すると言われており、日本にとっては完全アウェイに他ならない。だが、凄まじい熱気を熟知する男が、今の森保ジャパンには存在する。鎌田大地だ。2024年夏のクリスタル・パレ