とんかつといえば、味付けはとんかつ（中濃）ソースでいただくのが一般的。しかし、西日本ではそうでもないらしい。いや、そもそもなぜソースなの？他にとんかつを引き立てる調味料はないの？そこで西と東の違い、ソース以外の調味料について漫才師とマッドサ胃エンティストが、その蜜月の関係をあらためて検証する！ソース文化ネタで、目指せ！T（とんかつ）-1グランプリ？東ソース（以下：東）：東ソースでーす。西ソース（以下