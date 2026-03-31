『東京ラブストーリー』をはじめ、数々の名作ドラマを手掛けてきた脚本家・坂元裕二。当時フジテレビドラマ制作部に所属し、坂元を見出した演出家が永山耕三氏だ。永山氏がドラマの内幕を明かす。 【前編を読む】「あの名言」は「放送禁止用語でもないし」…演出家が振り返るドラマ『東京ラブストーリー』制作秘話 視聴者を激怒させた「さとみのおでん」登場人物たちの運命を左右する「交差点」。見落としがちだが第5話、群馬県の