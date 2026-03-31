より正確なジャッジのために導入されたABSチャレンジシステム(C)Getty ImagesMLBが開幕して約1週間――。各試合の激闘はもちろん、さまざまなドラマが球界を賑わせる中で、小さくないトピックとなっているのが、「ABSチャレンジ」という新たな判定システムだ。【動画】アメリカの決勝進出を決めた“誤審”ドミニカ打者が怒った判定シーンマイナーとオープン戦での限定的なテスト期間を終え、今季からMLBで本格導入された「AB