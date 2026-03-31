【前編を読む】パクリが「お家芸」の時代はもう終わった…中国の科学技術が爆速で成長している理由 実装する「現場」が足りない企業は生き残るために、さらに技術を磨かざるを得ない。国家が手を引く頃には、強靭な企業だけが残ることになる。裏を返せば、補助金が出ている期間こそが勝負だ。その限られた時間の中で、いかに速く開発を進められるか。もたもたしている暇はないからこそ、技術もそれに合わせて進歩しているという。A