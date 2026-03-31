精度の高い低線量CT検診を、安く、あるいは無料で受けられる自治体がある。一方、隣の区や市では対象外--そんな「がん検診の自治体格差」が全国に広がっている。国際ジャーナリスト・大家俊夫氏が、著書『寿命を縮めない「がん検診」の選び方』の取材をもとに、どこへ行けば受診できるのか、その具体的な方法を明らかにする。前区長の時代から独自施策「豊島区に住んでいれば助成を受けてCT検診が受けられるのに、隣の新宿区では対