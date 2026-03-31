約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、刑事裁判における歪んだ「ゲームのルール」について詳しくみていきます。（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）被告人に圧倒的不利な証拠開示起訴から20