ある日、掃除中に偶然床に落ちた一枚の紙切れ。拾い上げると、それは夫の給与明細だった。何気なく目にした金額に驚いたーーと言うのは、家庭教育コンサルタントの岩田かおり氏。明細に記されていた給料は、思っていたよりもずっと少なかった。しかし、彼女がとった行動は、多くの人が想像するものとはまったく違っていて……。予想外のアクシデントが夫婦のあり方を変えた実体験を、岩田氏の著書『自分の頭で考えて行動する子が育