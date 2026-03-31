タレント・幸田あかりが、3月31日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】同誌には…美尻パーソナルトレーナーSakuraも登場かつて「吉田あかり」の名前で活動し人気を博した幸田が、名前を変えて3年ぶりのグラビアに挑戦している。新たなスタートにふさわしい、かつてなくオトナの艶があふれる水着姿は必見だ。同誌には、森脇梨々夏、吉田恵美、Sakura、りんたろー、大嶋みくらが登場する。