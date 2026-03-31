ＴＢＳ日曜劇場「リブート」が３月２９日、最終回を迎えた。考察班が「サングラス男」「グラサン男」などと呼び、マークしていたナゾの男が、２９日深夜にＳＮＳで意味深な投稿。「えっ？！」と驚きの反応が寄せられている。いつも合六のアジトでの食事会にいる謎のサングラス男・玉名を演じた青木伸輔で、ネット上では「誰かのリブートか？」「マー会長か？」などと様々な臆測を呼んでいた。最終回では、結局、合六の従順な