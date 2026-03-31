フジテレビより評判が良い「カンテレ」俳優の黒木華（36歳）が主演を務め、野呂佳代（42歳）がバディ役を演じるフジテレビ系の新ドラマ『銀河の一票』（カンテレ制作）が、4月20日から放送される。同作は、政界を追い出された与党幹事長の娘・星野茉莉（黒木）と、政治素人のスナックのママ・月岡あかり（野呂）が手を組み、東京都知事選に挑む選挙エンタテインメント。作中で星野は選挙参謀を務め、月岡の都知事選出馬をサポート