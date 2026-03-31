アメリカのホワイトハウスは30日、イランへの軍事作戦の費用についてトランプ大統領がアラブ諸国に対し費用負担に協力するよう呼びかけることを検討していると明らかにしました。レビット報道官：大統領はアラブ諸国に協力を呼びかけることに非常に関心を持っている。大統領がそのような考えを持っていることは間違いなく、今後さらに大統領から詳しい発言がある。レビット報道官は、トランプ大統領がアラブ諸国に対し軍事作戦の費