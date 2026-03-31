小泉今日子まで、還暦に2026年3月20日、私は有明にある東京ガーデンシアターにいた。「10年に1度！丙午の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる想像の斜め上ゆくエンターテインメントショー！」と題された「ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-」というライブを観るためだ。もちろん、この「ROOTS66＝ルーツ66」というタイトルは、ジャズ、ブルースのスタンダード曲『ROUTE 66』から来ている。「丙午（ひのえうま）の1966年生ま