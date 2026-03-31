『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。メモを取らない若手にやんわり注意したところ…。「全て忘れられたヤギさん」ヤギさんの苦悩は、新年度も続く！⇒前回を読む『課長のヤギさん』】「一見ハキハキしていて頼もしそうなのに…」仕事の進捗を聞かれた若手がとっさに見せた