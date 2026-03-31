愛子さまだけでもお出ましになってほしかった東日本大震災から15年。復興状況ご視察のため、天皇家の長女・愛子さま（24歳）は、天皇皇后両陛下と共に、3月25〜26日に初めて岩手県と宮城県を訪問される予定だった。だが、宮内庁は24日午後、両陛下にせきの風邪症状があるため、訪問の延期を発表した。「愛子さまが東日本大震災の被災地を訪問されるのは今回が初めて。お出ましを心待ちにして、前日から泊まりがけで良い場所を確保