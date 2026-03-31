「国民年金の繰り上げ受給は損をする」と断ずる専門家は多い。しかしライターでファイナンシャルプランナーの松田聡子さんは「一概に損とはいえない。むしろ繰り上げ受給を有効的に活用できるケースがある」という。繰り上げ受給で得をする人、損をする人の違いとは――。写真＝iStock.com／years※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／years■繰り上げ受給のデメリットとは？「年金の繰り上げはやめたほうがいい」――社会保