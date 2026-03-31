東京ヴェルディ・アカデミーの実態〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第48回）Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。同連載では、その育成の秘密に迫っていく――。東京ヴェルディのアカデミーからは、今後も個性的かつ多彩なタレントが生まれてくるに違いないphoto by Miki Sano長年、東京ヴェルディのアカデミーで指導者を務めた冨樫剛一（現横浜Ｆ・マリノスユー