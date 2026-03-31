「すてきにハンドメイド」4月号では、大人かわいい作品が人気のクロッシェデザイナーLittleLionさんの、コットン糸で編むトートバッグを掲載しています。人気のかぎ針アイテムを集めた新刊『かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子』にも作品を提供していただいたLittleLionさんに、春夏糸の魅力を教えていただきました。 NHKすてきにハンドメイドセレクション『かぎ針で編む 春夏糸のバッグと帽子』『すてきにハン