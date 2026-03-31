高市首相は、2025年の総裁選時、「食料自給率100％に限りなく近づける」ことを政権公約に掲げていた。今年2月の施政方針演説でも「食料自給率の向上」を掲げている。本当に実現できるのか。東京大学特任教授・名誉教授の鈴木宣弘さんは「高市首相はフードテックやスマート農業の推進を掲げているが、結果として自給率を下げてしまう懸念がある」という――。■高市首相の「食料自給率100％公約」は信用できるのか？昨年10月に行わ