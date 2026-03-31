突然ですが、「ASAP」の正式名称知っていますか？使っている人は少ないかも…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「as soon as possible（できるだけ早く）」でした！ASAPとは「as soon as possible」の頭文字を取った略語で、日本語では「できるだけ早く」「可能な限り早く」という意味で使われます。英語圏のビジネスメールやチャット、日常のやり取りなどで非常によく使われる表現で、相手に対して「急ぎで対応してほし