後藤忠政元組長が2月8日、誤嚥性肺炎で都内の病院で死んだ。享年83。同い年の山口組・司忍組長は依然としてピンピンしているが、それでも後藤元組長は長生きしたほうのやくざだったろう。やくざを引退した後も、自由にやりたいことをやり、悔いのない一生だったにちがいない。3億円出して映画を製作した後藤彼は'02年に山口組の若頭補佐に抜擢され、その6年後、司六代目―高山清司若頭の代に除籍された。処分理由が、誕生日祝いの