フェミニストととしても知られる韓国翻訳家に性犯罪歴があるという疑惑が浮上した。今回の論争により、彼が参加した作品に対するボイコットの動きまで広がりを見せており、韓国映画界に激震が走っている。【写真】“3度の性加害”疑惑の翻訳家3月30日、韓国メディア『Dispatch』は、翻訳家のファン・ソクヒ氏に3度の性犯罪歴があると報じた。報道によると、2005年に強制わいせつ致傷の疑いで、2014年には受講生を対象とした準疑似