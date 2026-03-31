学校や職場の仲間とのお花見で、いいところを見せようと気合いを入れるのは、女子なら普通のことでしょう。しかしながら、「男性に媚びている」と見なされると、後々面倒なので注意が必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に、「男に媚びすぎ！お花見で女性陣の反感を買う地雷行動」をご紹介します。【１】「でもこれ散っちゃうんだよね…」と涙目で呟く「落ちてる花びら平気