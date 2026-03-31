ドイツ東部マクデブルクの聖ヨハネ教会前で2025年12月20日、クリスマスマーケット襲撃事件の犠牲者を追悼するメルツ首相ら=寺西和男撮影 選挙前に相次いだ事件が、一気に「移民・難民問題」を最大の争点に引き上げた。そんな典型例がドイツだ。排外的な主張を掲げる極右政党「ドイツのための選択肢（AfD）」が国民の不安をあおり、総選挙で躍進。政権与党の政策にも影響を与えている。ドイツ東部マクデブルクの聖ヨハネ