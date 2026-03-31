今、小児医療の現場が危機的状況にあるという。小児科、とりわけ小児外科の医師が減っているというのだ。出生率が低下している現在、今ある命を失わないためにも小児医療は重要なポジションにある。そんな小児外科の知られざる現場にスポットを当てたのが、医療小説『朝日のあたる病院』だ。多くの取材を踏まえて生まれたこの小説からは、幼い命を救う医師たちの熱い思いが伝わってくる。小児外科医はどのように日々治療に取り組ん