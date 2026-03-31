昨年末でフジテレビを退社した藤本万梨乃アナウンサーが、退職後もキャスターを務めた、同局系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）を卒業したことを報告した。「昨日の放送で、２年９か月担当させていただいたＭｒ．サンデーを卒業いたしました。」と報告し、大きな花束を抱え、宮根誠司アナと写ったショットなどをアップ。続けて「頼りないところも多々ありましたが、宮根さんや番組に関わる皆様、番組を観て