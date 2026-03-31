女優の中村ゆりかが３１日までに自身のインスタグラムを更新。大物俳優とのショットを公開した。最終回を迎えたＷＯＷＯＷの連続ドラマ「北方謙三水滸伝」（日曜・後１０時）に出演した中村。「監督の若松節朗さん、織田裕二さんと記念撮影した写真です！」と俳優の織田裕二らとのショットを披露した。「何が起きても前に突き進む為に大事にし続けている宋江様の熱い志に勇気をもらいました！水滸伝という作品に参加できた