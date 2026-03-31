日本は「2つのショック」に耐えられるかいま高市早苗政権に、一つの命題が突きつけられている。それは、オイルショックとチャイナショックという「2つのショック」に、日本が耐えられるのかという問題である。オイルショックは、「トランプショック」と置き換えてもよい。まるで怪獣ゴジラのようなドナルド・トランプ米大統領が起こした「イラン戦争」によって、いまや世界は周知のように、オイルショック直前の状況である。1960年