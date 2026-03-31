女優の剛力彩芽が３１日までに自身のインスタグラムを更新。私服姿を公開した。剛力はインスタグラムに「お仕事の日のしふく」とつづり、着用ブランドを紹介すると、桜の木の下でポーズをとるショットをアップ。チェック柄のジャケットとベージュのワイドパンツ合わせ、帽子を被った姿を披露した。この投稿には「ジャケットとニットキャップの組み合わせ可愛い」「どんな季節でも似合うのが剛力さんの魅力のひとつ」「桜の木