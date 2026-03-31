国立公園に行ったことはありますか？こう尋ねると、たいていの人は「いや、ないと思います」と答えます。本当にそうでしょうか。日本全国にいま、35もの国立公園（所管は環境省）がありますが、実は“公園内”は国有地ばかりではありません。神社やお寺、住宅や田畑など、民有地がたくさ〜ん含まれているのです。つまり、誰もが一度は国立公園に足を踏み入れたり、散策を楽しんだりしているはず。今回はそんな国立公園のなかで、