日本において、「70代」はもはやリタイアの年代ではないようだ。厚生労働省の「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果（2025年12月発表）によると、国では「70歳までの就業機会を確保すること（高年齢者就業確保措置）を、 事業主の努力義務としています」という。なにより自身が健康であることも必要だが、70代になったからとリタイアをするのではなく、新しい挑戦をすることもできるかもしれない。作家の町田哲也さんが出会ったの